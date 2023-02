Napoli, a Forcella apre 'La Porta dei sogni'

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Nasce nel rione Forcella 'La Porta dei sogni' luogo aggregativo per i bambini e i giovani del quartiere nel cuore del centro di Napoli. Il progetto, realizzato da L'Altra Napoli in collaborazione con l'associazione Sanitansamble, vede la luce all'interno degli spazi recuperati dell'antico Complesso monumentale della chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce, un vero e proprio tesoro nascosto che è restituito alla città e alla comunità.

L'intervento ha interessato sia l'interno della chiesa, che è così restituita ai fedeli per le attività di culto, sia un appartamento al piano superiore che ospiterà la Casa della musica dove si svolgeranno le attività di apprendimento musicale e orchestrale dei giovani della Piccola Orchestra di Forcella.

"E' un'altra delle bellezze nascoste della città - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - che grazie a L'Altra Napoli è stato recuperato e rappresenterà un nuovo punto di riferimento fondamentale per il quartiere. E' un altro tassello della politica di recupero del centro cittadino partendo dalla cultura, dall'arte e dalle attività sociali ed educative per i nostri giovani".

L'investimento è stato possibile grazie alla generosità di finanziatori e sponsor, tra cui, solo per citarne alcuni, Fondazione Con il Sud, Unicredit, Banca D'Italia, Poste italiane, Fondazione Bnl. Negli spazi si svolgeranno anche attività di sostegno scolastico e ludico-ricreative grazie alla collaborazione di Assogioca, mentre la cooperativa Manallart si occuperà della promozione turistica di Forcella con tour guidati. "Il nostro obiettivo - spiega Ernesto Albanese, presidente di L'Altra Napoli - è recuperare spazi inutilizzati ma di grande valore monumentale per offrire ai giovani di Forcella opportunità di svolgere attività educative, sociali ed economiche". Il progetto si inserisce nel solco di quanto già realizzato negli anni da L'Altra Napoli nel rione Sanità .

"Investire nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio culturale - ha sottolineato Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Con il Sud - e sui giovani favorendo percorsi di coesione sociale vuol dire cambiare il futuro del nostro Mezzogiorno". (ANSA).