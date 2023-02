Spalletti "grandissima vittoria ma serve più ferocia"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 FEB - "Grandissima vittoria, quella costruita meglio rispetto alle ultime, contro un ottimo avversario che un po' ci assomiglia. Abbiamo fatto bene sia nel primo sia nel secondo tempo, però le reti sono arrivate da due strappi, da giocate individuali importanti. E non siamo stati invece capaci di arrivare in gol con il collettivo".

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha commentato con soddisfazione la vittoria contro il Sassuolo, ma trovando anche qualche 'difetto' della sua squadra.

"Volendo essere pignoli, quando la palla arriva davanti alla nostra area, non scatta l'allarme, non siamo così feroci come la situazione imporrebbe - ha proseguito il tecnico toscano -.

Questa gara ci permette di preparare meglio la partita di martedì", in Champions contro l'Eintracht Francoforte. Il tecnico ha parlato anche di Oshimen che è uscito tenendosi la coscia con una mano, facendo temere un infortunio: "Sta bene, lo posso dire dopo le prime verifiche dello staff medico". (ANSA).