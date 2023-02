A fuoco escavatore cingolato, indagini sulle cause

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Ieri sera a Sant'Anastasia i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Luca Giordano 51 per un incendio. Poco prima, per cause in corso di accertamento, un escavatore cingolato aveva preso fuoco. Il mezzo da cantiere era all'interno di un terreno destinato alla costruzione di un capannone. Fiamme domate dai vigili del fuoco, indagini in corso. (ANSA).