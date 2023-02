Sanremo: sindaco Napoli, monologo Fagnani dice grande verità

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - "Il tema della dispersione scolastica è la vera sfida del Mezzogiorno e dell'Italia. Se noi riusciamo a fare più scuola, a tenere più ragazzi nella scuola, aiutiamo tanti giovani a poter reinserirsi nella società e a percorrere la strada giusta". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il monologo di Francesca Fagnani, ieri dal palco del Festival di Sanremo, scritto con i ragazzi del carcere minorile di Nisida.

Manfredi ha sottolineato che "è stata una lettera molto bella che dice una grande verità: noi ci impegniamo dopo nel recupero di questi ragazzi quando loro hanno già sbagliato, quando non hanno avuto l'opportunità di poter percorrere la strada giusta.

È stato un messaggio molto forte, importante ed anche molto vero". Manfredi lo scorso 30 dicembre si era recato nel carcere minorile di Nisida dove era stato organizzato uno degli eventi per celebrare il Capodanno a Napoli proprio per coinvolgere i ragazzi di Nisida. (ANSA).