Da azienda casertana il distillato con logo Polizia di Stato

(ANSA) - CASERTA, 07 FEB - Un distillato con il logo #PoliziadiStato, realizzato dall'Antica Distilleria Petrone di Mondragone (Caserta), sarà presentato giovedì 9 febbraio nel corso di un evento che si terrà presso la sede dell'azienda e a cui parteciperà il Questore di Caserta Antonino Messineo; con quest'ultimo anche dirigenti di vertici del Ministero dell'Interno. Un'iniziativa, quella dell'Antica Distilleria Petrone, dal carattere commerciale ma anche solidaristico, visto che parte della vendita del prodotto sarà devoluta a favore del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato "Piano Marco Valerio", destinato ai figli dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato, minori degli anni 18 e affetti da patologie ad andamento cronico.

Sono diverse, infatti, le iniziative di solidarietà che ogni anno vengono promosse per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità ed a raccogliere fondi da destinare al Piano. (ANSA).