Sgambati (Uil), superare numero chiuso per Facoltà Medicina

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - Assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori del Policlicnico dell'Università Vanvitelli con il segretario generale Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, e Attilio Bombardieri, segretario generale Uil Scuola Rua.

"Abbiamo ribadito - ha detto Sgambati - la necessità di superare il numero chiuso per le Facoltà di Medicina perchè ci sarà sempre più bisogno di personale medico di cui c'è carenza. E in più, è fondamentale confermare l'autonomia universitaria dal sistema sanitario nazionale proprio per non dispedere un patrimonio di competenze che in futuro saranno sempre più necessarie se vogliamo essere un Paese all'altezza dell'innovazione". (ANSA).