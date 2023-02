Covid: in Campania contagi sopra il 5%, nessun decesso

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - Sono 299 i positivi al Covid in Campania sui 5232 test effettuati per un indice di contagio pari al 5,71%, in aumento rispetto al dato di ieri che si attestava al 4,95%. Non si registrano nuovi decessi. I posti di terapia intensiva occupati sono 17 (+4). I degenti restano 262, gli stessi di ieri. (ANSA).