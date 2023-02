Intercettati dopo furto in abitazione, è caccia ai ladri

(ANSA) - AVELLINO, 03 FEB - Dopo aver messo a segno un furto la notte scorsa in una villetta alla periferia di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, sono stati intercettati da una Volante della Polizia. È cominciato un rocambolesco inseguimento a cui hanno partecipato altre pattuglie del locale Commissariato che si è concluso in una stradina di campagna senza uscita imboccata dai tre ladri la cui auto è finita in un dirupo. Uno dei tre è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato arrestato. Gli altri due sono riusciti a darsi alla fuga e vengono attivamente ricercati.

Sono armati di un fucile che avevano rubato nell'abitazione di contrada Cardito, a poca distanza dal carcere di Ariano Irpino.

I tre ladri sarebbero nel campo rom di Maddaloni, in provincia di Caserta. (ANSA).