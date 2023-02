Imprese: Nargi (Intesa), c'è un Sud che innova e produce

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - ''Siamo felici di accogliere qui queste imprese che sono dieci espressioni di un Sud che innova e che produce, di un Sud che ha resistito a tre anni difficilissimi, di un Sud che trova soluzioni, che è attento al territorio e alle persone, al capitale umano interno e anche ai propri clienti, di un Sud che ha grande fiducia rispetto a un futuro che immaginiamo sicuramente migliore''. Lo ha affermato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo in occasione della tappa napoletana di 'Imprese Vincenti', il programma dell'istituto bancario che punta alla valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale.

''Oggi ci sono risorse - ha aggiunto Nargi - quelle del Pnrr, ma non solo. Penso anche alle risorse di 'Resto al Sud', una misura importante che ha consentito a tanti giovani di intraprendere e di provare il percorso dell'innovazione e quindi di cercare una strada, una soluzione per un futuro sostenibile anche qui al Sud''. Focus della tappa napoletana del programma è la sostenibilità. ''Le imprese del Sud a cui abbiamo dato voce - ha evidenziato Nargi - si sono distinte per aver mantenuto il loro livello di competitività anche in contesti in continua evoluzione, investendo in progetti innovativi per rendere più efficienti i processi e migliorare la qualità dei prodotti in un'ottica di transizione ambientale e sociale. La sostenibilità - ha proseguito - è un concetto ampio e trasversale che va dall'utilizzo delle nuove tecnologie al miglioramento dei parametri ESG, e non c'è settore dell'industria e della manifattura che non ne sia coinvolto. Investirvi vuol dire dotarsi degli strumenti per aumentare competitività e Intesa Sanpaolo, come prima banca italiana, è al fianco del tessuto economico e produttivo come parte attiva in questo percorso''.

