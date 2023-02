Cc con il cane Luna in visita ai piccoli della Pediatria

(ANSA) - CASERTAVECCHIA, 01 FEB - Una mattinata diversa per i piccoli degenti del reparto di pediatria dell'ospedale Moscati di Aversa (Caserta), che hanno ricevuto stamani la visita dei carabinieri della locale Compagnia, accompagnati da personale del Nucleo Cinofili; protagonista di tutte le attenzione dei bimbi il "cane carabiniere" Luna, un pastore tedesco che ha dato una piccola dimostrazione delle attività di ricerca di stupefacenti che svolge normalmente nel quotidiano.

I piccoli pazienti hanno accarezzato la simpatica cagnolina giocandosi insieme. Ai piccoli, i carabinieri hanno donato anche dei gadget dell'Arma, ricevendo in cambio sinceri sorrisi di ringraziamento e riconoscenza per aver portato un po' di gioia in un ambiente in cui solitamente si soffre. MOmenti di gioia condivisi anche dai medici e dagli infermieri del reparto.

