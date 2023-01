Ventenne 'gambizzato' la scorsa notte a Napoli, indaga la Ps

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Un giovane di 20 anni è stato "gambizzato" la scorsa notte a Napoli: il ragazzo è stato accompagnato da un conoscente nell'ospedale Vecchio Pellegrini della città con ferite d'arma da fuoco agli arti.

Agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Montecalvario ha riferito di avere subìto un tentativo di rapina. I poliziotti sono ora al lavoro per accertare cosa sia successo: sul luogo dell'aggressione indicato dal giovane però, non sono state trovate tracce di sangue e bossoli.

Nel racconto fornito agli investigatori della Polizia, il ventenne ha detto che a sparargli, in via Gian Battista Manso, mentre era con alcuni conoscenti, erano state due persone armate di pistola, giunte in sella a uno scooter. (ANSA).