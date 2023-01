Calvizzano, da Ministero Interno ok a Caserma Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - "Dopo il proficuo incontro, tenutosi al Viminale, al quale ho partecipato interloquendo con il Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, dottor Lapolla Vittorio abbiamo incassato definitivamente l'ok per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri a Calvizzano nell'edificio ex IPab." Lo fa sapere in una nota il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.

"Non sono stati rilevati dal Ministero motivi ostativi al dirottamento del finanziamento per il cambio destinazione d'uso da centro sociale a stazione dell'Arma. È senz'altro un successo, Calvizzano non perderà un presidio di legalità di vitale importanza. Continueremo ad assicurare l'operatività delle Forze dell'Ordine sul territorio in una struttura nuova, funzionale e moderna. Desidero ringraziare personalmente il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per l'interessamento mostrato e la celerità nel dare riscontro alle nostre perplessità. Questa è la dimostrazione che da parte del Governo e del Ministro c'è un interessemento forte verso i nostri territori per assicurare maggiore sicurezza a tutta la popolazione residente nell'area nord di Napoli - prosegue Pirozzi - "Un grande ringraziamento va anche al Magistrato, dottor Catello Maresca per la grande collaborazione assicurata volta al raggiungimento di questo risultato. La loro vicinanza, la grande consapevolezza che hanno della nostra realtà è confortante rispetto ai tanti progetti che stiamo portando avanti." - ha così concluso il primo cittadino di Calvizzano.

(ANSA).