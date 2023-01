De Luca, sul terzo mandato sono sulla linea Zaia

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Su questo io sono sulla linea Zaia che si è candidato per il terzo mandato, da due anni esercita il terzo mandato nella pace generale, nessuno ha avuto nulla da ridire". Così ha risposto stasera Vincenzo De Luca a Che tempo che fa quando Fabio Fazio gli ha chiesto se confermava l'intenzione di ricandidarsi alle regionali in Campania. Per De Luca è "un'idiozia" sollevare il problema del limite dei mandati.

Riguardo alle primarie del Pd, ha aggiunto, "siamo obbligati ad essere speranzosi. Voterò, se lo svuole sapere; il candidato un po' più strutturato è Stefano Bonaccini". "A Bonaccini una sola raccomandazione estetica: una spuntatina alla barba, e di togliersi la pochette e gli occhiali a goccia", ha concluso De Luca. (ANSA).