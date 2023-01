Campania: Boccia, De Luca eterno? Simpatico...

(ANSA) - AVELLINO, 28 GEN - "Se c'è una qualità che non manca al Presidente De Luca quella è la simpatia, come anche stavolta con la battuta sulle sue candidature in eterno alla Presidenza della Regione Campania. Sarà un appassionato di fantascienza e avrà letto Carl Sagan e pensa anche lui che 'siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità'".

Così Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico, oggi ad Avellino per presentare la mozione in sostegno ad Elly Schlein.

"Sarebbe forse più opportuno oggi - prosegue - pensare come riportare nel PD i tanti elettori che sono andati via, allargando il campo e facendo entrare energie fresche. Non è questo il momento di pensare al destino dei singoli, adesso abbiamo un partito da ricostruire e tutti coloro che in questi anni hanno avuto responsabilità, a tutti i livelli, farebbero bene a dare una mano alla nostra comunità che, anche stavolta, ci sta dando prova di grande attaccamento al PD". (ANSA).