Carceri: Sappe, grave sequestro lampo agenti a Ariano Irpino

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Nel carcere di Ariano Irpino, "la mancanza di acqua ha indotto alcuni detenuti al sequestro lampo degli agenti di servizio. Sono stati momenti di grande tensione, gestiti con sangue freddo e professionalità dai poliziotti penitenziari, sintomatici della reale situazione penitenziaria.

Basta! Non siamo carne da macello e non si può più tollerare tutta questa impunità di cui godono i detenuti violenti!". Lo afferma il segretario regionale per la Campania del Sappe, Tiziana Guacci, a proposito del "grave evento" avvenuto nel penitenziario campano.

"Stiamo assistendo giorno dopo giorno all' inesorabile sfascio di un istituto che soltanto fino a qualche anno fa era un'eccellenza nel panorama nazionale", aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe. "A tutto ciò si aggiunga un atteggiamento incomprensibilmente ostile di chi, nonostante precise disposizioni dipartimentali ostacola, ritarda o non procede al trasferimento dei detenuti che si rendono responsabili di fatti così gravi". (ANSA).