Cadavere donna in appartamento, nessun segno di violenza

(ANSA) - NAPOLI, 29 GEN - Il cadavere di una donna di 49 anni è stato trovato ieri sera dai carabinieri in un appartamento di Torre del Greco.

La donna era nel proprio letto e non sono stati riscontrati segni di violenza.

La salma è stata comunque sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. (ANSA).