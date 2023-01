Donna ferita nel Napoletano: M5S, aumentare pattuglie in città

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 27 GEN - A Portici "la situazione appare fuori controllo, ma non da oggi, bensì da diverso tempo.

Abbiamo chiesto già numerose volte di potenziare i controlli da parte delle forze dell'ordine sul territorio". A dirlo è il deputato M5S Alessandro Caramiello a proposito del ferimento a colpi di arma da fuoco di una 43enne questa mattina al II viale Melina a Portici.

"A novembre 2022 ho incontrato il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, con il quale mi sono confrontato su diversi aspetti e sul tema della sicurezza, ribadendo l'importanza di una collaborazione tra forze dell'ordine, politica e scuola" spiega Caramiello.

"Tuttavia, nonostante gli sforzi per garantire sicurezza, come testimonia questo ennesimo episodio gravissimo, per Portici bisogna fare di più, come aumentare il numero di pattuglie di Polizia e Carabinieri durante le ore notturne e uomini in divisa che facciano sentire la propria presenza nelle zone maggiormente a rischio criminalità. Questa volta si parla di camorra e di un agguato in pieno giorno, che ci lascia sgomenti. Invitiamo gli imprenditori e chiunque subisse richieste dalla camorra a denunciare. Porterò la problematica in Parlamento all'attenzione del Ministro dell'Interno". (ANSA).