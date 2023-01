Vendono droga a domicilio nel Casertano, coppia in carcere

(ANSA) - CASERTA, 24 GEN - Vendevano cocaina e crack a domicilio h24 l'uomo e la donna di Alife (Caserta), conviventi, arrestati dai carabinieri su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Per entrambi è stato disposto il carcere, mentre per un terzo indagato, che aiutava la coppia a vendere e a rifornirsi dello stupefacente, il giudice per le indagini preliminare ha stabilito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini realizzate dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese (Nucleo Operativo) e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere sono partite nel maggio 2021 e hanno accertato oltre 1500 episodi di cessione di droga.

Durante l'inchiesta, i carabinieri hanno fermato alcuni consumatori, poi segnalati alla prefettura, le cui testimonianze hanno permesso di trovare i riscontri all'attività di vendita dei conviventi e di accertare il valore delle singole dosi, che si aggirava tra i 25 e i 30 euro; è stata poi sequestrata della droga. Alcuni acquirenti - è poi emerso - si recavano presso l'abitazione della coppia anche due-tre volte a settimana; la coppia si approvvigionava inoltre a Caivano, alla nota piazza di Parco Verde. Per gli inquirenti l'attività della coppia era piuttosto fiorente. (ANSA).