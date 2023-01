Incendi boschivi:Campania, si mette a punto piano contrasto 2023

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Sono stati 436 gli incendi boschivi che lo scorso anno hanno interessato il territorio regionale nel periodo di massima pericolosità. La Campania è al quinto posto in Italia per numero di roghi relativi alle aree verdi dopo Sicilia, Calabria, Lazio e Puglia. Il dato è emerso dall'incontro per fare il punto sulla campagna antincendio che si è svolto questa mattina alla sede regionale della Protezione civile, a Napoli. L'incontro, coordinato dalla dirigente della Protezione Civile Energenza e post-Emergenza, Claudia Campobasso, è servito ad analizzare l'andamento degli incendi che stanno diventando sempre più una emergenza globale a causa dei cambiamenti climatici e dell'aumento delle temperature e a iniziare a mettere a punto il piano per il 2023. Sono stati anche analizzati anche tutti i punti di forza e debolezza dell'azione svolta lo scorso anno.

Presenti anche il dirigente della Scuola di Protezione civile, ingegner Celestino Rampino che si occupa della formazione specifica dei volontari e i rappresentanti delle Comunità Montane, delle Province, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali, dei Parchi Nazionali e Regionali e della Sma. (ANSA).