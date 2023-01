Schiacciato da un bancale, muore a Caivano un operaio di 22 anni

Grave incidente sul lavoro a Caivano, in provincia di Napoli, dove, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un operaio di 22 anni sarebbe rimasto schiacciato da un bancale.



I militari della locale compagnia sono intervenuti intorno alle 8,30 nella zona industriale di Caivano, all'interno dell'azienda "M & C". La vittima era originaria di Marcianise (Caserta). Al lavoro ci sono i vigili del fuoco.



Un patto sulla sicurezza sul lavoro, con cui dare risposte in termini complessivi definendo una strategia ampia: così, a quanto si apprende, la ministra del Lavoro, Marina Calderone, si è rivolta alle parti sociali nel corso dell'incontro sulla sicurezza sul lavoro, richiamando la proposta di Cgil Cisl e Uil sul tema. Nel corso del suo intervento, la ministra avrebbe sottolineato l'importanza di ragionare insieme senza partire da posizioni preconcette.