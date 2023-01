Turismo: due milioni di euro per rilancio area del Matese

(ANSA) - CASERTA, 04 GEN - Il Ministero del Turismo ha approvato e finanziato per 2 milioni di euro "POTIAM", il progetto di "Promozione dell'Offerta Turistica Integrata dell'Area del Matese", presentato dal Gal (Gruppo di Azione Locale) Alto Casertano nell'ambito del bando Montagna Italia, che punta a rilanciare il turismo montano ed accrescere la capacità competitiva e innovativa degli imprenditori del settore turistico dell'area matesina, compresa tra Campania e Molise. Il progetto si è classificato settimo nella graduatoria che ha finanziato 16 proposte di intervento selezionate in tutta Italia; l'obiettivo è intercettare diversi target turistici, tra cui turismo naturalistico e turismo verde, turismo scolastico, rurale ed esperienziale, attraverso la realizzazione di un bosco in azione, di una via ferrata, di una scuola di parapendio e per lo sci di fondo, di un albergo diffuso, di un maneggio e del servizio di ippoterapia con persone fragili, di un percorso enogastronomico.

"Gli interventi e gli obiettivi di POTIAM - affermano Manuel Lombardi e Pietro Andrea Cappella, rispettivamente presidente e coordinatore del GAL Alto Casertano - consentiranno di strutturare un sistema integrato di offerta turistica capace di accrescere l'attrattività e la competitività dell'area del Matese sul mercato interregionale e nazionale. Fontamentale per tale risultato - aggiungono - la capacità del nostro Gal di creare una rete istituzionale e mettere insieme le migliori risorse ed energie del territorio, partendo dai sindaci e finendo ai rappresentanti delle associazioni e delle maggiori aziende locali". (ANSA).