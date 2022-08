Compagno la picchia, lei minaccia suicidio: soccorsa da Cc

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Aggredita dal compagno, minaccia di volersi togliere la vita ma viene persuasa da una carabiniera a desistere mentre l'uomo viene arrestato. E' successo ieri sera a San Giorgio a Cremano (Napoli).

Una pattuglia della locale stazione, allertata da una segnalazione al 112, trova una donna affacciata al balcone di un primo piano che urla e chiede aiuto. Indica un uomo non lontano da lì che sta correndo: è il suo compagno che dopo averla malmenata sta tentando di fuggire. L'uomo viene bloccato dagli altri carabinieri della stazione di Portici e dai colleghi del locale commissariato intervenuti in supporto. Una carabiniera parla con la vittima che rimane affacciata. La donna racconta che il compagno l'ha appena picchiata. L'ha afferrata per il collo e ha tentato di soffocarla coprendole il volto con un cuscino. La donna minaccia di volersi togliere la vita, ma la carabiniera la dissuade, la calma e la fa rientrare in casa.

(ANSA).