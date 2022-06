Arte: Napoli, apre l'Ipogeo dei Cristallini alla Sanità

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Apre al pubblico dall'1 luglio 2022 l'Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità di Napoli, una testimonianza rara di pittura ed architettura ellenistica che rappresenta un unicum di storia, archeologia, miti e colori di 2300 anni fa. Il complesso nell'area detta dei Vergini è costituito da quattro sepolcri, scavati nella roccia, uno di questi splendidamente intatto. Tra le decorazioni pittoriche spiccano una raffigurazione di Dioniso e Arianna e una testa di Medusa. L'ambizioso progetto di restauro, voluto dalla famiglia Martuscelli, proprietaria dell'Ipogeo, è in parte finanziato con fondi Europei/Regione Campania ed è svolto sotto l'alta sorveglianza e coordinamento scientifico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in collaborazione con ICR-Istituto Centrale per il Restauro. L'iniziativa è stata presentata al MANN dal presidente Vincenzo De Luca, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Luigi La Rocca, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Alessandra Marino, Direttore ICR-Istituto Centrale per il Restauro. ''Aprire l'ipogeo dei Cristallini ai visitatori di tutto il mondo sembrava una operazione impossibile ed invece abbiamo creato un gruppo di lavoro straordinario' ha detto Alessandra Martuscelli. ''Celebriamo questa tappa così importante esponendo alcuni reperti provenienti da quel sito e conservati presso il museo'' ha detto il direttore del MANN Paolo Giulierini. Per Manfredi ''questa apertura è un altro grande evento nel percorso di valorizzazione dei luoghi della Sanità''.

''Siamo orgogliosi di aver finanziato questo progetto'' ha detto De Luca annunciando i prossimi interventi sulla Tomba di Virgilio ''per 12 milioni di euro'' , l'Ospedale degli Incurabili, l'Annunziata, per un totale di 150 milioni di euro.

Le visite dall'1 al 10 luglio saranno gratuite prenotabili suwww.ipogeodeicristallini.org. (ANSA).