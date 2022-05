Spacciava con bambino di 10 anni, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAG - Aveva affidato dosi di cocaina ad un bambino di 10 anni, che portava in auto con lui , uno spacciatore arrestato dai Carabinieri a Grumo Nevano (Napoli).

I militari hanno fermato ieri una "Panda" guidata da Raffaele Chiacchio, 18 anni, di Sant' Arpino (Napoli).

Il giovane aveva, nascosto nello slip, alcune dosi di marijuana , ed aveva con sè un foglio sul quale erano riportate le operazioni di acquisto e vendita di droga..

Sull' auto con lui c' era un bambino di 10 anni, che quando ha visto i carabinieri, impaurito, ha consegnato loro quattro dosi di cocaina che custodiva.

Chiacchio è stato trasferito in carcere. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano stanno compiendo accertamento sulla famiglia del bambino. (ANSA).