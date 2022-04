Lavoro: a Napoli da mesi senza stipendio, protesta su container

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Aluni operai aderenti al sindacato Si-Cobas hanno bloccato dalla mattinata le attività logistiche della società Turi Trasport a Napoli che " dopo aver usufruito indebitamente della cassa COVID per 10 mesi - denunciano in una nota stampa - da quasi otto mesi tiene i lavoratori senza stipendio".

Alcuni lavoratori hanno fermato i mezzi adibiti allo spostamento dei container mentre un altro loro collega e' salito a decine di metri di altezza sui cassoni metallici impilati. Momenti di tensione si sono registrati ad uno dei cancelli di ingresso quando i contestatori hanno cercato di impedire l'uscita di un camion portacontainer.

" Riteniamo che i nostri iscritti - si legge nel documento diffuso - stiano subendo questo trattamento dall'azienda solo per aver rivendicato l'applicazione del contratto Porti. Intanto abbiamo notizia che l'INPS ha rigettato la cassa integrazione ordinaria ritenendo non ci siano i presupposti ". (ANSA).