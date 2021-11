'Futuro remoto' , 35/esima edizione torna in presenza

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - La 35/esima edizione della mostra "Futuro Remoto" è stata inaugurata a "Città della Scienza" con la partecipazione del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Un videomessaggio è stato inviato dal ministro per a Ricerca e l'Università Maria Cristina Messa, che ha annunciato l'inserimento nella legge di bilancio di finanziamenti "quasi permanenti" per l' ente.

"La 35/esima edizione di' 'Futuro Remoto' è ritornata in presenza" ha detto ai giornalisti Riccardo Villlari, presidente di 'Città della Scienza', esprimendo soddisfazione'. Ad una domanda sul disavanzo accumulato dall' ente - che è stato interamente ripianato dalla Regione, come ha sottolineato anche il presidente della Giunta, De Luca - Villari ha detto: "adesso abbiamo una gestione economica trasparente, che ha avviato il risanamento. Il ministro Messa ha inserito nella legge finanziaria fondi per la realizzazione di due Musei scientifici.

Stiamo risanando 'Città della Scienza con il contributo della Regione, senza la quale non potremmo sopravvivere". (ANSA).