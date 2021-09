'Pasqualino il sorriso di una stella', domenica la presentazione

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - 'Pasqualino il sorriso di una stella' scritto dallo stesso protagonista del libro, Pasqualino Esposito, e da Cinzia Ravallese (prefazione Daniela Ruffino, Pathos edizioni) sarà presentato domenica prossima alle 11 al Caffè & Bistrot letterario 'Il tempo del vino e delle rose' in piazza Dante, 14, a Napoli. Il volume narra la storia di un giovane affetto da una malattia che si chiama osteogenesi imperfetta. Si paragona - è scritto nella presentazione - all'uccello mitologico 'L'Araba fenice' che rinasce dalle proprie ceneri dopo la morte.

Nel suo caso rinasce dopo una sconfitta, una sofferenza, e lo fa più brillante e forte che mai. Per questo motivo simboleggia anche il potere della resilienza, ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva alle avversità, coltivando le risorse che si trovano dentro di noi. Pasqualino è un "ragazzo solare, dolce e con un coraggio da fare invidia".

Cinzia Ravallese insegna Lettere ed è giornalista pubblicista.

Al suo attivo ha diverse pubblicazioni di interesse storico e letterario e due romanzi 'Ying e yang in cortocircuito' e 'Punto e a capo'. Per un suo lavoro giornalistico sull'Unione europea svolto con i suoi allievi è stata ricevuta e premiata il 17 marzo 2011 dall'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Alla presentazione di domenica interviene l'attrice Elena Russo, protagonista di numerose fiction e film ("che - dicono i promotori dell'iniziativa - porta sempre la sua napoletanità sulla scena ed è molto sensibile alle tematiche sociali"): ha postato sui propri profili social la presentazione del libro proprio per sensibilizzare l'attenzione sulla storia di Pasqualino. (ANSA).