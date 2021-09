Elezioni, i candidati a Benevento

Ecco i candidati per la città campana

Clemente Mastella, 74 anni, ex giornalista Rai, è il sindaco uscente di Benevento. Storico esponente della Dc, è stato fondatore di diversi partiti di ispirazione centrista. E’ entrato per la prima volta in Parlamento a 28 anni, più volte ministro e sottosegretario. E' sostenuto da liste civiche, tra cui Forza Benevento, espressione locale di Forza Italia e "Essere Democratici", con candidati dell'area Dem vicina a De Luca.

Luigi Diego Perifano, 62 anni di Benevento, è avvocato cassazionista e candidato ufficiale del Pd e del centrosinistra.Volto noto della politica cittadina, in passato è stato consigliere comunale di Benevento. Dal 1996 (quando si candidò sindaco con il Pd) e fino al 2001 è stato anche coordinatore del gruppo consiliare d'opposizione.

Rosetta De Stasio, avvocato, 59 anni di Benevento, già consigliere regionale della Campania con la giunta Rastrelli. Appassionata di teatro, da sempre è stata militante e simpatizzante della Destra. Attualmente però non ha tessere di partito. E' sostenuta da FdI, Lega e Udc.

Angelo Moretti, 43 anni di Benevento, e dopo la laurea in Giurisprudenza ha conseguito vari master, tra cui quello nella mediazione e conciliazione. Da sempre è impegnato nel volontariato e nel terzo settore ed è stato il coordinatore della Caritas Diocesana di Benevento dal 2011 al 2018. Si candida per la lista Arco.