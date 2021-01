Covid: positivo il cardinale Crescenzio Sepe

Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, è risultato positivo al tampone per l'accertamento del covid. Per questo motivo, fa sapere la Curia, sta osservando un periodo di isolamento come prescritto.

Il cardinale - si apprende da fonti della Curia di Napoli - è asintomatico, non presentando nessuno dei sintomi tipici del Covid, e osserverà il periodo di isolamento prescritto nel suo appartamento in Curia. L'arcivescovo di Napoli è risultato positivo a uno dei rituali controlli anti Covid cui si sottopone periodicamente. Tra una decina di giorni è previsto un nuovo tampone.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha contattato oggi il cardinale, appena ha saputo della positività dell'arcivescovo al Covid 19, per sincerarsi del suo stato di salute e per augurargli, a nome della città, una completa e rapida guarigione. Lo si apprende dal Comune.