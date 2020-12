(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Il Napoli si impone 2-1 sulla Sampdoria in rimonta (gol di Lozano e Petagna) dopo un brutto primo tempo nel quale la Sampdoria va in vantaggio con Jankto. il Napoli resta terzo in scia all'Inter in attesa di Genoa-Juve. Per la prima volta in campionato nello stadio dedicato a Maradona, gli azzurri soffrono nel prima frazione di gioco ma nel secondo tempo Gattuso attua i cambi giusti e la partita cambia: Lozano diventa protagonista e fa vincere la sua squadra.