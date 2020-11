Serie B: cambia l'orario di tre partite del 16/o turno

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La Lega calcio di Serie B ha comunicato tre variazioni di orario per le partite in programma mercoledì 30 dicembre e valide per la 16/a giornata di campionato. Cittadella-Lecce e Reggina-Cremonese, che si sarebbero dovute giocare alle 16, sono state anticipate alle 15 dello stesso giorno (30 dicembre). Monza-Salernitana, inizialmente prevista alle 18,30, è stata anticipata invece alle 16. (ANSA).