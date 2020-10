Covid, il Tar della Campania respinge il ricorso contro le scuole chiuse

Respinta l'istanza cautelare contro l'ordinanza regionale che chiude le scuole in Campania fino al 30 ottobre prossimo. E' quanto stabilito dal decreto della Sezione Quinta del Tar Campania.

Nel testo del decreto si legge che "la espressa temporaneità della misura e il manifestato proposito, come rappresentato dalla difesa regionale" di rimodulare il provvedimento impugnato alla luce del Dpcm emanato ieri, relativo alle attività didattiche" hanno portato a respingere il ricorso.

"Una ennesima fake news riguardante una falsa ordinanza sulla scuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. Nessun provvedimento ulteriore è stato preso sulla scuola e rimangono in vigore le ordinanze già comunicate e pubblicate". Lo rende noto l'Unità di crisi della Campania per la gestione dell'emergenza Covid.

"Si invitano tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall'Unità di Crisi, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti messi in campo per contrastare l'epidemia. Gli autori delle fake news saranno denunciati alle autorità compenti", conclude la nota.