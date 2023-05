Ha in casa quasi 29 grammi di hascisc, obbligo di dimora

(ANSA) - MATERA, 26 MAG - Il gip presso il tribunale di Matera ha disposto l'obbligo di dimora in città e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un uomo di 35 anni nella cui abitazione sono stati trovati 28,6 grammi di hascisc.

L'uomo era stato arrestato dopo che la Polizia lo aveva sorpreso a cedere 0,3 grammi della sostanza ad un giovane tossicodipendente. Durante la perquisizione in casa, è stata scoperta l'altra droga. (ANSA).