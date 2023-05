Carta e Blade in concerto per chiudere la festa di Potenza

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - Saranno la cantautrice Federica Carta e il rapper Lele Blade a concludere con un concerto i giorni della festa patronale di Potenza: l'appuntamento del 30 maggio è stato presentato stamani, dal sindaco del capoluogo, Mario Guarente, e dall'assessore alla cultura, Stefania D'Ottavio.

"Non so se sia mai accaduto - ha detto D'Ottavio - che la festa della nostra comunità si concludesse con un concerto.

Siamo contenti di unire due artisti che coinvolgeranno i nostri giovani, siamo convinti di poter dedicare a loro un momento di spensieratezza a conclusione di un mese intenso di eventi".

Per la scelta degli artisti, l'amministrazione comunale, che ha organizzato il concerto, si è avvalsa "della collaborazione dei consiglieri comunali più giovani, più adatti al pubblico di questa generazione".

"L'obiettivo - ha concluso Guarente - è che questo sia solo il primo passo per altri eventi e che il concerto del 30 maggio diventi una abitudine per i ragazzi che negli anni della pandemia hanno sofferto le restrizioni più degli altri". (ANSA).