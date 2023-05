Accordo raggiunto per i lavoratori indotto Total di Corleto

(ANSA) - POTENZA, 26 MAG - "L'intesa è frutto di una convergenza di vedute a beneficio di tutti i lavoratori.

Ringrazio Total Energies per l'apertura dimostrata": lo ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive, Michele Casino, a margine dell'incontro, che si è svolto oggi, a Potenza, con i rappresentanti della Compagnia petrolifera, di Confindustria e di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, per fare il punto sulla vertenza dei lavoratori del sito di Tempa Rossa di Corleto Perticara (Potenza).

Nel corso della riunione si è discusso dell'accordo fra industriali e associazioni di categoria che "prevede un miglioramento economico per i lavoratori, al fine di rendere più omogenei i trattamenti di tutti i lavoratori del sito di Tempa Rossa", come hanno riferito le sigle sindacali in una nota congiunta.

"L'accordo - ha concluso Casino - andrà a beneficio di tutti i lavoratori dell'indotto. Sono pronto all'ascolto di tutte le parti coinvolte e mi impegno entro un mese a convocare il tavolo della trasparenza. Dopo aver raggiunto l'ipotesi dell'accordo, i sindacati avevano sospeso ogni iniziativa di sciopero prevista.

(ANSA).