Con 'Gezziamoci 2023' in Basilicata sarà un'estate di concerti

Basilicata risonante sulle note del jazz, con l'obiettivo di valorizzare i territori e fare rete tra centri grandi e piccoli, con la 36/a edizione di Gezziamoci che prenderà il via da Matera, il 21 giugno in occasione della Festa europea della Musica.

La manifestazione, organizzata dall'Onyx jazz club, durante l'estate coinvolgerà - ha spiegato stamani, in una conferenza stampa, il presidente del sodalizio, Luigi Esposito - cento artisti in 15 centri della regione.