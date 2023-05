Cava del sole di Matera, c'è l'autorizzazione per gli eventi

(ANSA) - MATERA, 24 MAG - L'ufficio Compatibilità ambientale della Regione Basilicata "ha espresso parere favorevole di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), per la fruibilità di Cava del sole 'David Sassoli' in eventi di pubblico spettacolo". Lo ha reso noto, in un comunicato, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S).

"L'Amministrazione comunale - ha evidenziato il primo cittadino - si era spesa tanto in questi ultimi tre mesi per accelerare l'iter autorizzativo, al fine di facilitare lo svolgimento del ricco cartellone di eventi con artisti di fama internazionale, calendarizzato nel mese di luglio. Quindi, per i prossimi cinque anni, il tempo di durata della Valutazione d'incidenza ambientale, Cava del sole potrà diventare l'importante contenitore culturale strategicamente individuato dall'Amministrazione comunale fin dai grandi eventi del 2019, nel rispetto delle norme previste per le Zone a protezione speciale (Zps)". (ANSA).