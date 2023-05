Bardi, 'dal sondaggio Swg ancora più fiducia verso il futuro'

(ANSA) - POTENZA, 24 MAG - "Contento di essere il presidente di Regione con il gradimento più in crescita rispetto all'anno scorso, secondo il sondaggio Swg. Un dato che ci dona ancora più fiducia verso il futuro": così, su twitter, il governatore lucano, Vito Bardi.

E dopo l'annuncio fatto, sempre via twitter, lo scorso 19 maggio, oggi Bardi ha "firmato un decreto con il quale attribuisce" ad Alessandro Galella (FdI) (ex assessore alle attività produttive) "la delega alle Politiche agricole e forestali. Contestualmente - è scritto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della giunta lucana - Michele Casino (Forza Italia) è stato indicato quale componente della Giunta regionale in qualità di assessore alle Attività produttive, al Lavoro e allo Sport e Formazione". (ANSA).