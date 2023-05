A Potenza dal 26/5 "Il borgo dei sapori" animerà il centro

(ANSA) - POTENZA, 23 MAG - "Il borgo dei sapori" animerà un angolo del centro storico, nei giorni della festa patronale di San Gerardo, dal 26 al 30 maggio prossimi: il cartellone degli appuntamenti è stato presentato stamani, a Potenza, dal presidente dell'associazione "Il centro della Potenza", Italo Marsico, e dall'assessore comunale alle politiche giovanili, Vittoria Rotunno.

Sette stand gastonomici, organizzati da altrettanti operatori commerciali del capoluogo lucano, che esalteranno i prodotti tipici lucani, saranno collocati nella piazza 11 Settembre, adiacente la sede municipale, dove in ciascuna delle quattro serate ci sarà musica dal vivo.

"E' la nona edizione - ha detto Marsico - e la novità è rappresentata da un'intera giornata, quella del 30 maggio, dedicata ai bambini. Gli operatori commerciali sono di Potenza e alcuni di zone differenti dal centro, per cui si trasferiranno nel cuore della città".

"Il borgo dei sapori - ha concluso Rotunno - è una perla delle manifestazioni del maggio potentino. I grandi numeri delle passate edizioni, l'entusiasmo della scorsa edizione, la prima postpandemica, e la grande qualità dei prodotti proposti saranno la garanzia anche per quest'anno". (ANSA).