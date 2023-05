A Matera crolla intonaco fabbricato: evacuate otto famiglie

(ANSA) - MATERA, 23 MAG - Una parte - ampia circa 70 metri quadrati - dell'ìntonaco esterno di un fabbricato è crollato la notte scorsa, a Matera, senza però provocare danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area e valutare i danni. In via precauzionale e in attesa di ulteriori accertamenti, è stato ritenuto necessario evacuare otto famiglie, per un totale di 18 persone. (ANSA).