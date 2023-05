Mense scolastiche: è la Basilicata la regione più cara

(ANSA) - POTENZA, 22 MAG - E' pari a "109 euro la spesa media che una famiglia in Basilicata sostiene per la mensa scolastica nell'anno in corso, rispetto agli 82 euro della media nazionale.

La regione mediamente più costosa è proprio la Basilicata (109 euro mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (58 euro nell'infanzia e 62 euro per la primaria)": è quanto emerge da un'indagine di Cittadinanzattiva. I dati dell'indagine sono stati pubblicati oggi dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nell'articolo di Marta Casadei si parla del "maxi incremento registrato in Basilicata, la regione più cara: il costo della mensa per i bambini dai tre ai sei anni è salito quasi del 26 per cento, passando da 779 a 981 euro, mentre alle elementari ha registrato un più 19 per cento, da poco più di 824 a 981 euro. A pesare sulla media è il costo della refezione a Potenza: la quota annua sia per la scuola dell'infanzia sia per la primaria è di 1.123 euro, in forte aumento rispetto ai 721,80 euro dell'anno scolastico 2020-2021". Nella sua nota, Cittadinanzattiva ha sottolineato che "in Basilicata si va dai 4,65 euro a pasto nelle scuole di Matera ai 6,24 euro di Potenza". (ANSA).