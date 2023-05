A Cannes presentato un film girato in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 22 MAG - "Il meglio di te", film girato lo scorso autunno a Brindisi di Montagna (Potenza) e in altri comuni lucani, è stato presentato al 76/o Festival del cinema in corso a Cannes.

E' un "dramedy - è scritto in una nota - fatto di colpi di scena in un viaggio sentimentale nella natura umana", diretto da Fabrizio Maria Cortese, con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta: nel cast vi sono anche Daphne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro e Giusy Merli. "Grande soddisfazione e orgoglio" sono stati espressi dal sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo Larocca. (ANSA).