Keep on: "Corsi gratuiti per accompagnamento a fasce deboli"

POTENZA, 20 MAG - Corsi di formazione gratuiti per amministratori di sostegno e per il personale sanitario, penitenziario e legale per i centri di ascolto per adulti maltrattanti. E' lo scopo prefisso dall'associazione "Keep on", presieduta dall'avvocato Francesca Sassano, che ha illustrato stamani, a Potenza, le linee di un progetto unico per la Basilicata e che punta alla creazione del primo "Centro per Adulti Maltrattanti" in regione.