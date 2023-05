Sanità: Spi Matera istituisce sportello disagi pensionati

(ANSA) - MATERA, 19 MAG - Il sindacato pensionati della Cgil della Provincia di Matera ha attivato uno sportello per raccogliere e supportare, anche con eventuale assistenza legale, i cittadini che stanno subendo disagi da liste di attesa o da prestazioni, come sta accadendo presso l'unità di neurologia presso l'Azienda sanitaria locale.

Lo ha annunciato stamani ai giornalisti il segretario territoriale dello Spi Cgil, Eustachio Nicoletti. "La decisione segue - ha precisato - al pensionamento dell'ex dirigente della struttura, che avrebbe voluto continuare a guidare la struttura, richiesta non concessa dalla Asm. Una decisione inspiegabile che finirà con il procurare problemi al territorio, in assenza di alternative. Abbiamo in proposito inviato una diffida alla direzione dell'azienda sui possibili disagi che potrebbero verificarsi per gli assistiti. Atto che abbiamo inoltrato anche al prefetto, visto il persistere del degrado della sanità pubblica''. (ANSA).