Lettera con minacce di morte a un'assessora di Matera

(ANSA) - MATERA, 19 MAG - Una lettera "con esplicite minacce di morte e denigrazione" per l'assessora comunale di Matera alla Cultura, Tiziana D'Oppido, è stata recapitata stamani in Municpio. Ne ha dato notizia il sindaco della città dei Sassi, Domenico Bennardi, il quale ha espresso "a nome di tutta l'amministrazione comunale solidarietà e vicinanza all'assessora".

Nella lettera, "che - è scritto nella nota - contiene diversi indizi, dalla grafia alle modalità di spedizione, l'assessore è oggetto di esplicite minacce di morte e denigrazione. L'episodio è stato denunciato al Comando provinciale dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini, sentendo stamattina D'Oppido".

"Ci auguriamo che - ha detto il sindaco - il responsabile venga presto identificato e punito perché si tratta di un vile attacco all'istituzione e soprattutto a una donna, che peraltro lavora da sempre al servizio della città con competenza, serietà e profonda onestà. A Tiziana - ha concluso Bennardi - va l'abbraccio di tutti noi, sperando che questo odioso episodio non condizioni la sua vita personale, professionale ed istituzionale". (ANSA).