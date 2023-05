Quattro nuove start-up promosse da Shell in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - E' stata presentata oggi, a Viggiano (Potenza), la 14/a edizione di "Shell Inventagiovani", il programma di formazione e orientamento promosso da Shell Italia E&P, per i giovani lucani che intendono avviare un'attività imprenditoriale in Basilicata .

"Dal 2010 ad oggi questo programma ha dato formazione e servizi di consulenza a mille ragazzi, ha supportato la nascita di 24 nuove imprese in Basilicata e lo sviluppo di altre 18 per la crescita del proprio business", ha detto Marco Marsili, ad Shell Italia E&P e Country Chair Shell Italia.

L'occasione è stata utile per la presentazione di quattro nuove start-up nate negli ultimi 12 mesi: una, di Potenza, si occupa di progettazione grafica e stampa e di car wrapping; un'altra, di Tramutola (Potenza), attiene a progettazione e manutenzione nell'automazione industriale; la terza, con sede a Matera, Bari e in Veneto, riguarda un'app di viaggi per la scoperta dell'Italia; e infine la quarta, di Rapolla (Potenza), si occupa di design, comunicazione ed editoria.

A margine dell'evento di presentazione della nuova edizione sono stati conferiti 80 diplomi ai partecipanti della scorsa edizione. (ANSA).