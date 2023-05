Unibas: accordo con la Bcc per le iniziative culturali

(ANSA) - POTENZA, 17 MAG - Un fondo per sostenere iniziative culturali, attente all'educazione finanziaria, allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, alla transizione digitale ed energetica, e, più in generale, per la realizzazione di eventi di public engagement organizzati dall'Ateneo lucano. E' questo - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dello stesso Ateneo - l'obiettivo di una partnership tra l'Università degli studi della Basilicata e la Bcc Basilicata, illustrata stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dal rettore, Ignazio Marcello Mancini, dal Direttore Generale dell'Ateneo, Andrea Putignani, dal Prorettore alle funzioni concernenti le politiche finanziarie e il Bilancio, Ferdinando Di Carlo, dal Presidente, Teresa Fiordelisi, e dal Direttore generale dell'istituto di credito, Giorgio Costantino.

(ANSA).