Asili nido, a Potenza le tariffe ridotte del 50 per cento

(ANSA) - POTENZA, 17 MAG - Le tariffe dell'iscrizione agli asili nido del comune di Potenza, per l'anno didattico 2023-2024 saranno ridotte del 50 per cento: lo hanno reso noto, stamani, il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, l'assessore all'istruzione, Alessandra Sagarese, e l'assessore all'urbanistica, Antonio Vigilante, che ha elencato gli interventi sulle strutture scolastiche comunali volti ad aumentare la disponibilità di posti.

Nel dettaglio, la tariffa passa dagli attuali 327 euro a 160, e la fascia Isee per le agevolazioni viene innalzata dai cinquemila euro attuali a ottomila. "Abbiamo anche previsto particolari forme di attenzione - ha spiegato Sagarese - per genitori senza lavoro, nuclei monogenitoriali, disabilità, studenti genitori. Le famiglie che beneficiano anche del bonus dell'Inps, in pratica, potranno far accedere i propri figli in asili nido a titolo quasi gratuito".

Una domanda superiore all'offerta ha "spinto l'amministrazione comunale a candidare ai fondi del Pnrr cinque progetti di interventi sulle scuole comunali, per 3,5 milioni di euro", ha detto Vigilante. "Per le strutture di via Nitti e via Roma sono state già bandite le gare - ha concluso - per quelle di via Torraca, via delle Acacie e per la realizzazione di un presidio scolastico nel popoloso quartiere di Macchia Romana, entro giugno, saranno affidati i lavori". In totale gli interventi consentiranno un aumento di 100 posti per l'anno scolastico 2024-2025. (ANSA).