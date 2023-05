Tradizione e modernità nel cartellone del "Maggio Potentino"

(ANSA) - POTENZA, 10 MAG - Un ampio cartellone di iniziative, individuabili con l'apposto Qr Code, che incorniciano la festa del patrono San Gerardo (il 30 maggio), attraversando la tradizione e la modernità per un mese intero: è questo il tema degli eventi del "Maggio Potentino" che è stato presentato stamani, a Potenza, dall'assessore comunale alla cultura, Stefania D'Ottavio, e da quello alle politiche sociali, Fernando Picerno.

Mostre, convegni, presentazione di libri, concerti, canti e balli in costume, teatro dialettale, l'Inno di San Gerardo, una cavalcata lungo le strade cittadine, sono solo alcune tra le varie iniziative che convergeranno sulla "Storica parata dei turchi", della quale sarà realizzato un murales, e i cui simboli principali saranno esposti nelle strade del centro storico del capoluogo lucano.

"Invito i potentini - ha detto D'Ottavio - a consultare il sito internet del comune e di utilizzare il Qr code che troveranno sui volantini distribuiti in città per sapere di ogni evento". La presentazione si è tenuta nella Galleria Civica cittadina "perché riteniamo - ha concluso - che possa rappresentare uno degli spazi che per storia, fascino, fruibilità e posizione, meglio sintetizzano il concetto di una città smart che guarda al futuro". (ANSA).