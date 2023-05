Industria: accordo fra Consorzio industriale Matera e Lum

(ANSA) - MATERA, 03 MAG - Il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e la Libera Università del Mediterraneo (Lum) hanno firmato nel pomeriggio, a Matera, un accordo quadro con l'obiettivo di favorire competitività, innovazione e trasferimento tecnologico e digitale delle aziende che operano nelle aree produttive del Materano.

L'intesa, siglata dall'amministratore unico del Consorzio, Rocco Fuina, e dal rettore della Lum, Antonello Garzoni, prevede l'avvio di collaborazione per attività di di sviluppo, ricerca, innovazione in diversi settori, promozione di cultura di impresa, partecipazione a bandi e programmi nazionali e internazionali, consulenze specifiche per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, e attività formative.

Consorzio e Lum, nell'evidenziare le opportunità dell'accordo, ne hanno rimarcato i contenuti finalizzati all'innovazione e competitività delle imprese e alla possibilità di accrescere l'attrattività delle aree produttive. Fuina ha reso noto che, in un triennio, sono state 20 le aziende, di diversa dimensione, insediatesi nelle aree produttive con una occupazione di almeno 200 addetti. Ha aggiunto che ci sono concrete possibilità per l'avvio di altre attività per oltre mille addetti entro il prossimo anno e mezzo. (ANSA).